Прилучный объяснил, почему запрещает детям часто пользоваться Интернетом

Павел Прилучный занят в новом проекте. Вместе с Агатой Муцениеце он запустил сериал «В клетке», где также сыграл главную роль. Из-за работы Прилучный не уделяет достаточного внимания детям – шестилетнему Тимофею и трехлетней Мие. Но актер хочет чаще проводить время с сыном и дочкой.
Прилучный признался, что дети учат его спокойствию и выдержке. По его мнению, маленький Тимофей уже говорит мудрые вещи. Например, что не стоит кричать на собаку, когда можно ей спокойно объяснить её проступок.
Павел Прилучный назвал свой главный недостаток в роли отца – он не может отказать детям, чем они и пользуются. Например, трехлетняя Мия однажды провела его, чтобы посмотреть видео на Youtube. Актер запрещает детям пользоваться Интернетом. Дело в том, что малыши вместо мультиков смотрят детских блогеров, что бьет по карману семьи.
«Мия смотрит детские каналы, где показывают всякие новые игрушки, детей-блогеров. И потом мне приходят СМС: «Мия нашла вот такую-то игру. Иди и срочно ищи ее!». Я каждый раз в ужасе, что это за игры и игрушки и где их искать», — рассказал Павел Прилучный порталу Tele.ru.