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Прилучный объяснил, почему запрещает детям часто пользоваться Интернетом

Наследники часто видят в Сети интересные игрушки, а актер не умеет отказывать наследникам, что бьет по бюджету семьи.

Прилучный объяснил, почему запрещает детям часто пользоваться Интернетом
Павел Прилучный. Фото: globallookpress

Павел Прилучный занят в новом проекте. Вместе с Агатой Муцениеце он запустил сериал «В клетке», где также сыграл главную роль. Из-за работы Прилучный не уделяет достаточного внимания детям – шестилетнему Тимофею и трехлетней Мие. Но актер хочет чаще проводить время с сыном и дочкой.

Прилучный признался, что дети учат его спокойствию и выдержке. По его мнению, маленький Тимофей уже говорит мудрые вещи. Например, что не стоит кричать на собаку, когда можно ей спокойно объяснить её проступок.

Павел Прилучный назвал свой главный недостаток в роли отца – он не может отказать детям, чем они и пользуются. Например, трехлетняя Мия однажды провела его, чтобы посмотреть видео на Youtube. Актер запрещает детям пользоваться Интернетом. Дело в том, что малыши вместо мультиков смотрят детских блогеров, что бьет по карману семьи.

«Мия смотрит детские каналы, где показывают всякие новые игрушки, детей-блогеров. И потом мне приходят СМС: «Мия нашла вот такую-то игру. Иди и срочно ищи ее!». Я каждый раз в ужасе, что это за игры и игрушки и где их искать», — рассказал Павел Прилучный порталу Tele.ru.

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YouTubeвоспитание детейПавел Прилучный

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Прилучный объяснил, почему запрещает детям часто пользоваться Интернетом
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