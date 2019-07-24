Прилучный объяснил, почему запрещает детям часто пользоваться Интернетом

Наследники часто видят в Сети интересные игрушки, а актер не умеет отказывать наследникам, что бьет по бюджету семьи.

Павел Прилучный занят в новом проекте. Вместе с Агатой Муцениеце он запустил сериал «В клетке», где также сыграл главную роль. Из-за работы Прилучный не уделяет достаточного внимания детям – шестилетнему Тимофею и трехлетней Мие. Но актер хочет чаще проводить время с сыном и дочкой.

Прилучный признался, что дети учат его спокойствию и выдержке. По его мнению, маленький Тимофей уже говорит мудрые вещи. Например, что не стоит кричать на собаку, когда можно ей спокойно объяснить её проступок.

больше по теме Прилучный с рождением детей стал избегать драк и конфликтов Супруг Агаты Муцениеце признался, что в юности часто применял на деле боксерские навыки.

Павел Прилучный назвал свой главный недостаток в роли отца – он не может отказать детям, чем они и пользуются. Например, трехлетняя Мия однажды провела его, чтобы посмотреть видео на Youtube. Актер запрещает детям пользоваться Интернетом. Дело в том, что малыши вместо мультиков смотрят детских блогеров, что бьет по карману семьи.