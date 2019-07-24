Олег Газманов отметил день рождения на малой родине

Супруга певца Марина заявила, что хочет каждый год прилетать в Калининградскую область.

Олег Газманов недавно отметил 68-летие. Певец предпочитает активный отдых как во время отпусков, так и на праздники. После отдыха у моря артист вместе с семьей прилетел в Калининградскую область, где родился и жил. Супруга певца Марина осталась в восторге от дня рождения мужа.

«Как здорово отметили день рождения на Родине у Олега. Калининградская область — жемчужина России», — написала Марина Газманова в Instagram.

Жена артиста похвалила погоду, дороги и местную кухню. Вместе с друзьями супруги отправились на песчаную косу, которую Марина Газманова назвала «чудом света». После нескольких дней отдыха звездная семья решила ввести новую традицию. Теперь они будут каждый день рождения певца отмечать в Калининграде.

больше по теме Марина Газманова трогательно поздравила мужа с 68-летием Супруга музыканта посвятила любимому человеку проникновенные слова.

Перед тем, как отправиться на малую родину мужа, Марина Газманова трогательно поздравила именинника в Instagram. Она призналась, что только благодаря мужу попробовала экстремальный отдых и объездила множество мест, нетронутых человеком. Марина похвалила мужа, назвав его не только отличным добытчиком, но также другом, любовником и отцом их детей.