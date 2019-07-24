Довлатова выразила уверенность, что собака в доме меняет семейную жизнь к лучшему

Всего несколько месяцев назад теле-радиоведущая Алла Довлатова взяла в свой дом белого щенка по кличке Хэппи. С тех пор жизнь ее семьи стала изменяться к лучшему. Поймав себя на этой удивительной мысли, Довлатова написала монолог о воспитании детей с помощью животных.

больше по теме Алла Довлатова боится за старших детей Ведущая поделилась своими страхами.

собак

«Мне кажется, все животные отдают нам — хозяевам — свои чувства: привязанность, благодарность, преданность и верность… И не может человек, одаренный любовью живого существа остаться черствым и бездушным», — заметила она.

Причину в этом фантастическом исцеляющим душу эффекте от общения с животными Довлатова видит не в осязаемых или визуальных эффектах вроде пушистой приятной шерсти. А в том, что братья наши меньшие бескорыстно любят нас, людей, и стремятся понять наши желания и потребности, не требуя ничего взамен.

Алла Довлатова уверена, если дети будут с самых ранних пор общаться с животными, ухаживать за ними, они вырастут более духовными, понимающими, уравновешенными и терпимыми к другим людям. Телезвезда также вспомнила данные немецких психологов, которые заметили: дети, выросшие рядом с животными, более успешны в школах и отличаются хорошей коммуникабельностью.

Напомним, у Алла Довлатова не только успешная телерадиоведущая и актриса. Она — многодетная мать, воспитывающая четырех детей.