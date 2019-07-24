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Дакота откроет курсы для начинающих музыкантов

Певица поделится опытом, чтобы новое поколение артистов не повторяло её ошибки в начале карьеры.

Дакота откроет курсы для начинающих музыкантов
Рита Дакота. Фото: globallookpress

Рита Дакота недавно осознала, что чаще всего помогает людям советами о том, как построить музыкальную карьеру. Певица в каждом интервью рассказывает, как она выступала в каморках и получала копейки за тексты песен. Теперь Дакота может похвастаться приличными гонорарами и прибыльными концертами. Певица осознала, что может свой опыт передать другим.

«Я могу облегчить им задачу и оградить от потерянного времени, от горечи поражений, от ощущения апатии, от вынужденной смены любимого рода деятельности, от миллиона проб и ошибок, которые совершала я и которые они могут НЕ совершить, если у них будет путеводитель», — написала Рита Дакота в Instagram.

Певица рассказала подруге, что хочет запустить курсы для начинающих музыкантов. Приятельница подбодрила её, сказав, что это отличная идея. Звезда спросила мнение подписчиков. Большинство остались в восторге и с нетерпением ждут курса от кумира. Рита Дакота вдохновилась новой идеей. Создание обучающей платформы она считает одним из важнейших проектов в её жизни.

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курсымузыкальная карьераобучениеРита Дакота

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Дакота откроет курсы для начинающих музыкантов
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