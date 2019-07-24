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Тина Канделаки поделилась бюджетной диетой

Телеведущая уверена, чтобы правильно питаться, необязательно тратить круглые суммы.

Тина Канделаки поделилась бюджетной диетой
Тина Канделаки. Фото: globallookpress

43-летняя Тина Канделаки знает толк в уходе за собой. Телеведущая делится с подписчиками в Instagram рецептами правильного питания, советами по уходу за кожей лица и тренировками в спортзале. Чаще всего Канделаки рекомендует продукты, которые не по карману обычному россиянину. Поэтому на этот раз звезда опубликовала диету, которая не ударит сильно по кошельку.

«Как и обещала, делюсь с вами бюджетной версией рациона на целый день, которая составлена с соблюдением принципов чистого питания. Просто, вкусно и исключительно полезно!» — написала Тина Канделаки.

На завтрак телеведущая советует есть йогурт с сухофруктами или гранолой. Для разнообразия подойдет также творог с ягодами и орехами. Обед состоит из куриной грудки с гречкой, грибами и кабачками. Правда, сама Канделаки предпочитает рыбу. На ужин звезда как раз советует приготовить салат с тунцом или печенью трески.

Тина Канделаки – адепт здорового образа жизни. Телеведущая зарабатывает не только на продаже фирменных патчей для глаз, но и новой книги «PRO лицо». Теперь звезда готовит издание «PRO тело», где подробнее остановится на рационе и тренировках.

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диетадиета звездКанделакиРацион питанияТина Канделаки

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Тина Канделаки поделилась бюджетной диетой
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