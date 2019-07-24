Бывшая жена Казаченко призналась в сочувствии к певцу после суда

Ольга Казаченко рассказала о новом выигранном у артиста и его второй супруги иске.

Бывшая супруга Вадима Казаченко сообщила, что выиграла очередной суд у певца. Иск подали сам артист и его избранница Ирина Аманти из-за якобы клеветнических высказываний Ольги Казаченко в адрес второй жены исполнителя.

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По словам Ольги, это уже далеко не первая тяжба с Казаченко, в которой она победила при содействии Кати Гордон. Каждое такое заседание оборачивается для нее настоящим адом. За несколько часов в суде она услышала о себе многое. Например, что у нее десятки фейковых аккаунтов в социальных сетях или что она женщина легкого поведения. Молодая мама даже начала сочувствовать экс-супругу, который тоже вынужден был слушать брань Аманти.

«Ох, как тяжело мне это все далось: четыре часа ругани, я даже чуть посочувствовала Вадиму, как он живет в такой атмосфере», – пишет Ольга в авторской колонке на портале Teleprogramma.pro.

Казаченко отметила, что жена исполнителя угрожает ей все новыми и новыми судами. Как считает девушка, Аманти просто стравливает ее с артистом. Но ответных действий она предпринимать не будет, поскольку ни достаточных средств, ни желания заняться ответным иском у нее нет.

«Такое впечатление, что вы вдвоем живете только этими судами. Оставьте меня в покое!» – обратилась Ольга к Аманти и бывшему мужу.

Напомним, Казаченко не хочет общаться с маленьким сыном Филиппом, которого родила ему бывшая избранница. Певец заявлял, что дождется, пока ребенок вырастет и сам решит, с кем ему жить.