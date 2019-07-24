ЗВЕЗДЫ

Анастасия Волочкова вспомнила о своем первом шпагате

Балерина призналась, что годами работала над идеальной растяжкой.

Анастасия Волочкова вспомнила о своем первом шпагате
Анастасия Волочкова. Фото: globallookpress.com

Анастасия Волочкова представила накануне в Москве свое шоу «Балерина в зазеркалье цирка». В проекте, с которым артистка собирается отправиться на гастроли, приняли участие братья Запашные, гимнасты и акробаты, а сюжет представления рассказывает о маленькой девочке, мечтающей танцевать.

Как сообщила Волочкова, сама она исполнит в шоу несколько хореографических номеров. Кроме того, поклонники обязательно увидят на шоу ее фирменный шпагат. Анастасия вспомнила, как много лет назад села на него в самый первый раз.

«Еще в балетном училище. Сначала у меня не было никаких физических данных. Ни о какой растяжке речь не шла. Приходилось разрабатывать ее годами», – призналась звезда.

По словам Волочковой, костюмированный спектакль стал для нее экспериментом. Сейчас практически никто не сочетает в шоу элементы цирка и балета, она решила занять эту нишу первой. К слову, одну из главных ролей в представлении исполняет праправнучка знаменитого композитора Михаила Огинского Маша. Она сыграет Анастасию в детстве, сообщает портал souzveche.ru.

Напомним, Анастасия Волочкова носит негласное звание «королевы шпагата». Артистка регулярно публикует в Instagram снимки, на которых демонстрирует растяжку в самых разнообразных местах и обстоятельствах.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова в клеткеАнастасия Волочкова последние новостиШпагат Волочковой

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анастасия Волочкова вспомнила о своем первом шпагате
Интересно?
Поделись с друзьями: