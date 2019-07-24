Анастасия Волочкова вспомнила о своем первом шпагате

Анастасия Волочкова представила накануне в Москве свое шоу «Балерина в зазеркалье цирка». В проекте, с которым артистка собирается отправиться на гастроли, приняли участие братья Запашные, гимнасты и акробаты, а сюжет представления рассказывает о маленькой девочке, мечтающей танцевать.

Как сообщила Волочкова, сама она исполнит в шоу несколько хореографических номеров. Кроме того, поклонники обязательно увидят на шоу ее фирменный шпагат. Анастасия вспомнила, как много лет назад села на него в самый первый раз.

«Еще в балетном училище. Сначала у меня не было никаких физических данных. Ни о какой растяжке речь не шла. Приходилось разрабатывать ее годами», – призналась звезда.

По словам Волочковой, костюмированный спектакль стал для нее экспериментом. Сейчас практически никто не сочетает в шоу элементы цирка и балета, она решила занять эту нишу первой. К слову, одну из главных ролей в представлении исполняет праправнучка знаменитого композитора Михаила Огинского Маша. Она сыграет Анастасию в детстве, сообщает портал souzveche.ru.

Напомним, Анастасия Волочкова носит негласное звание «королевы шпагата». Артистка регулярно публикует в Instagram снимки, на которых демонстрирует растяжку в самых разнообразных местах и обстоятельствах.