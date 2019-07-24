Макс Барских сообщил о подготовке к прощальному туру

29-летний музыкант планирует закончить карьеру на пике популярности. Причина - отсутствие времени на личную жизнь.

Макс Барских огорошил поклонников неприятной новостью. 29-летний певец планирует завершить музыкальную карьеру. После выступления на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале музыкант объяснил, почему покидает сцену: из-за жесткого гастрольного графика у звезды так и не появилась возлюбленная.

«Мне хочется уделить немного времени себе, своей личной жизни, потому что она хромает. Я посвящаю себя людям и возвращаюсь домой одиноким, засыпаю один», — рассказал Макс Барских телеканалу «МУЗ-ТВ».

Своими словами певец косвенно опровергнул слухи о романе с Мишей Романовой. Экс-солистка группы «ВИА Гра» знакома с певцом с детства, но их связывают лишь дружеские отношения.

Перед уходом со сцены поклонников Макса Барских ждет его прощальный тур. Певец готов объехать 20 стран, среди которых США, Канада, Чехия, Австралия и другие. Впрочем, поклонники исполнителя искренне надеются, что Барских передумает.