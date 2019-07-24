«Все свое, все родное»: Дайнеко показала себя без фильтров и косметики

Многие поклонники поняли, почему ее бывший бойфренд Воробьев лестно отзывался о фигуре певицы.

Виктория Дайнеко — не только популярная и талантливая певица, но и активный блогер в соцсети Instagram. За жизнью 32-летней артистки и за ее новыми снимками следят свыше 900 тысяч человек.

Многие часто интересуются у Виктории, как ей удается быть такой стройной и подтянутой. Судя по всему, помогают певице в этом здоровый образ жизни и спорт. Так, Дайнеко увлекается игрой в теннис.

На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала серию кадров, сделанных во время тренировки. На них Виктория показала себя такой, какая она есть — без макияжа, фильтров и фотошопа.

«Ну его этот фейстюн. Все свое, все родное», — подписала новые снимки 32-летняя певица.

Многие поклонники оценили естественную красоту и аппетитную фигуру Дайнеко и поспешили осыпать ее комплиментами.

«Вика красотка», «Виктория, у Вас отличная фигура!», — отметили подписчики в комментариях.

Ранее бывший бойфренд Виктории Дайнеко, Алексей Воробьев, в интервью порталу Teleprogramma.pro действительно признался, что у его экс-пассии — самая лучшая «пятая точка» в российском шоу-бизнесе. При этом быть вместе артисты все-таки не могут, ведь в отношениях роль играет не только внешность.