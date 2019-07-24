ЗВЕЗДЫ

«Все свое, все родное»: Дайнеко показала себя без фильтров и косметики

Многие поклонники поняли, почему ее бывший бойфренд Воробьев лестно отзывался о фигуре певицы.

«Все свое, все родное»: Дайнеко показала себя без фильтров и косметики
Виктория Дайнеко / global look press

Виктория Дайнеко — не только популярная и талантливая певица, но и активный блогер в соцсети Instagram. За жизнью 32-летней артистки и за ее новыми снимками следят свыше 900 тысяч человек.

Многие часто интересуются у Виктории, как ей удается быть такой стройной и подтянутой. Судя по всему, помогают певице в этом здоровый образ жизни и спорт. Так, Дайнеко увлекается игрой в теннис.

На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала серию кадров, сделанных во время тренировки. На них Виктория показала себя такой, какая она есть — без макияжа, фильтров и фотошопа.

«Ну его этот фейстюн. Все свое, все родное», — подписала новые снимки 32-летняя певица.

Многие поклонники оценили естественную красоту и аппетитную фигуру Дайнеко и поспешили осыпать ее комплиментами.

«Вика красотка», «Виктория, у Вас отличная фигура!», — отметили подписчики в комментариях.

Ранее бывший бойфренд Виктории Дайнеко, Алексей Воробьев, в интервью порталу Teleprogramma.pro действительно признался, что у его экс-пассии — самая лучшая «пятая точка» в российском шоу-бизнесе. При этом быть вместе артисты все-таки не могут, ведь в отношениях роль играет не только внешность.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Без макияжаВиктория Дайнекофигурафото без косметики

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Все свое, все родное»: Дайнеко показала себя без фильтров и косметики
Интересно?
Поделись с друзьями: