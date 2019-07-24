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Внучка Софии Ротару в белом бикини отметилась на яхте в Италии

18-летняя девушка проводит отпуск с друзьями.

Внучка Софии Ротару в белом бикини отметилась на яхте в Италии
Соня Евдокименко. фото: instagram.com/iamsofiaeve/

София Ротару в августе отметит 72-летие. В столь зрелом возрасте артистка выглядит гораздо моложе многих своих ровесниц. Она продолжает выступать на сцене, но для ее всегда в приоритете семья. Артистка достаточно часто видится со своими родными. Ее сын Руслан женат на продюсере Светлане Евдокименко. Они подарили певице внуков: Анатолию уже 25 лет, а Софии-младшей— 18. Последняя во многом похожа на свою бабушку.

Соня Евдокименко с юных лет строит карьеру модели. Ее успели заметить многие именитые дизайнеры. Однако пока девушка не исключает, что пойдет по стопам Ротару и станет певицей. Не так давно она выпустила свой трек, который оценила даже ее бабушка. Внучка артистки много путешествует. Этим летом она побывала во Франции, а теперь приехала на побережье Италии. В соцсети Соня делится фото и видео из города Форте-деи-Марми.

Для прогулки с друзьями девушка выбрала короткое платье с цветочным принтом. В какой-то момент в объектив ее камеры попал молодой человек. Возможно, что это ее возлюбленный французский бизнесмен по имени Марко Дюменил.

Соню Евдокименко сопровождал молодой человек
Соню сопровождал молодой человек. фото: instagram.com/iamsofiaeve/

К слову, скучать модели некогда. Она также успела покататься на яхте. Похоже, что Соня решила совместить приятное с полезным, поэтому переоделась в белое бикини. Купальник позволил ей показать стройную фигуру. Образ она также дополнила розовыми очками в форме сердечек.

Соня Евдокименко. фото
Соня Евдокименко. фото: instagram.com/iamsofiaeve/

Поклонники в очередной раз отметили, что девушка находится в отличной форме. Они уверены, что ей нельзя бросать модельное дело, так как ее ждет успех в этой сфере. Напомним, что в 2016 году внучка Ротару победила в номинации «Лучшая модель» на церемонии Mercedes-Benz Kiev Fashion Prize в Киеве.

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Внучка Софии Ротару в белом бикини отметилась на яхте в Италии
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