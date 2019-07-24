«Лучший в мире!»: дочь Долиной поделилась редким фото дедушки

Ангелина призналась, что в детстве почти не видела маму и семейное тепло ей дарили дедушка с бабушкой.

Лариса Долина в свои 63 года все меньше времени проводит на гастролях и концертах, вместо этого она предпочитает как можно чаще встречаться с родными и близкими. Чтобы не сидеть в душной Москве, певица вместе с дочкой Ангелиной и внучкой Александрой отдыхает в Юрмале.

Семейная компания и общие воспоминания навеяли на Ангелину ностальгические настроения, она даже решилась поделиться с подписчиками историей своего детства. Как и любому ребенку звезды, ей пришлось не сладко. Она почти не видела маму, разъезжающую по стране с гастролями, а заботу и тепло получала от дедушки и бабушки.

«Мало кто видел нашего самого лучшего в мире дедушку, маминого папу… он был таким… не описать словами», — с трудом нашла слова Ангелина Долина.

Именно дедушка с бабушкой пытались скрасить дни, которые тянулись до встречи с мамой. А когда звезда возвращалась домой, то дочка не отлипала от мамы, пишет сайт Dni.ru.

Трогательный момент встречи запечатлен на другом фото. Совсем маленькая дочурка нежно прижимается к маме Ларисе, уткнувшись плечо.

«Я прилипшая к ма, потому что она только приехала к нам с ба навестить и обняться) ненадолго, а потом снова пахота», — прокомментировала Ангелина внезапный кадр, оставшийся в памяти на долгие годы.

Подписчики оценили умилительную черно-белую фотографию: «Вот это гены по женской линии: бабушка, мама и вы — одно лицо!», и «Дедушка у вас очень красивый».

Прежде чем оказаться на прибалтийском пляже, Лариса Долина несколько месяцев провела на диете. Ей удалось сбросить 10 килограммов благодаря отказу от нескольких продуктов. Певица удалила из рациона мучное, сахар, копченые и соленые блюда, сообщает сайт Актуальные новости.