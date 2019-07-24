Меган Маркл была фавориткой у мальчиков в школьные годы

Таблоиды любят информацию о личной жизни Меган Маркл до встречи с принцем Гарри. В частности, СМИ нередко вспоминают ее первый брак с Тревором Энгельсоном. Порой мужчины, мечтая о славе, продают прессе несуществующие истории их с Меган романов.
Тем не менее пока никому не удалось «раскопать» историй, порочащих репутацию герцогини. Она не вела затворнический образ жизни, но и никак себя не скомпрометировала. Однако королевский биограф Эндрю Мортон утверждает, что несколько раз герцогиня оступилась и повела себя не наилучшим образом. И произошло это, по словам эксперта, еще в школе.
Как рассказал специалист изданию Express, Меган пользовалась успехом у противоположного пола с ранней юности. Вскоре она поняла, что очаровать ровесника ей ничего не стоит, и стала этим пользоваться. По свидетельствам очевидцев, пожелавших остаться анонимными, будущая актриса и герцогиня, не смущаясь, крутила романы сразу с несколькими мальчиками, тщательно пряча их друг от друга.
«В школе она была настоящей звездой и мечтой любого мальчугана, ведь она была красивой, милой и веселой», — рассказал Мортон.
Он добавил, что случился у Меган в школе и первый серьезный роман. Ее избранника звали Луис Сегур. Она познакомилась с его родителями, и это выглядело самыми настоящими отношениями. Сейчас Луис работает агентом по недвижимости и с нежностью вспоминает свою дружбу с Меган, которую в настоящий момент уже не может назвать настоящей любовью.