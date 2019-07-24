55-летняя жена Игоря Крутого показала фигуру в провокационном купальнике

Поклонники, в числе которых оказался Николай Басков, не смогли пройти мимо нового снимка бизнес-леди.

Ольга Крутая — не только супруга знаменитого российского композитора, бизнес-леди, владелица собственного парфюмерного бренда, но также счастливая жена и мать. Кроме того, в 55 лет Крутая может похвастаться действительно «крутой» и стройной фигурой.

Супруга Игоря Яковлевича не стесняется появляться на публике в молодежных и сексуальных нарядах — может себе это позволить.

В этот раз Ольга немало удивила подписчиков, опубликовав фото, на котором она позирует в ярко-розовом слитном купальнике с провокационной надписью. Снимок она разместила на своей странице в соцсети Instagram.

«Вот и закончился наш круиз. Сколько же красивых и интересных мест на земле!!! Обожаю путешествовать», — подписала живописный кадр Крутая.

Большинство поклонников не смогли обойти вниманием стройную и подтянутую фигуру 55-летней бизнесвумен.

«И правда Крутая», «Красотка!», «Стройняшка!», «Превосходна», «Очень красивая», «Иметь такую фигуру в такие года — это огромный труд и красота!! И еще гены!!! Вы большая молодец и красотка!!» — написали интернет-пользователи.

Среди комментаторов также оказался и Николай Басков. «Богиня!» — с восхищением отметил певец.