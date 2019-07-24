Водонаева призналась, что мечтает о переезде с сыном в США

Модель уже обзавелась знакомыми и нашла учительницу, которая будет учить восьмилетнего Богдана английскому языку.

Алена Водонаева почти месяц отдыхает в Америке. День рождения она встретила вместе с сыном Богданом. Модель прогулялась по Лос-Анджелесу, пройдясь в домашних тапочках по «Аллее славы» в Голливуде, и продемонстрировала аппетитные формы в купальнике.

Теперь Водонаева уже прогуливается по побережью Малибу. В Instagram экс-звезда «Дома-2» призналась, что на соцсети у неё не остается времени. Под конец дня модель успевает только разложить продукты в холодильнике и убрать грязные вещи. Даже на публикацию фото времени не хватает. Водонаева отлично проводит время вместе с сыном и даже успела подружиться с местными жителями.

«Своими» я тут тоже уже потихоньку обрастаю. У нас с Богданом формируется круг общения, любимых мест, привычных маршрутов», — написала экс-участница «Дома-2».

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Водонаева призналась, что теперь у неё появилась мечта — переехать в Америку. Для 8-летнего Богдана звезда нашла учительницу по английскому языку. К сожалению, подходящего репетитора она нашла только к концу поездки. Впрочем, учитывая сделанное за месяц, в будущем Алене будет куда проще встроиться в ритм и атмосферу другой страны.