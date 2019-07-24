54-летняя Апина без макияжа и укладки сфотографировалась в бикини

Алена Апина всегда предпочитала выглядеть максимально женственно. Она не раз экспериментировала с имиджем, но в итоге пока остановилась на светлом оттенке волос. Даже на концертах артистка также доказывает, что возраст — лишь цифра в паспорте. Она подбирает такие наряды, чтобы поклонники могли по достоинству оценить ее фигуру. Однако красота — не залог счастья. В 2016 году она развелась со вторым мужем, продюсером Александром Иратовым.

Сейчас Апина одинока, но это не мешает ей наслаждаться жизнью. Она гастролирует с концертами по городам России. После поездки в Мурманск певица наведалась в родную деревню в Саратовской области. Похоже, что именно там она устроила фотосессию. Артистка опубликовала снимок, на котором запечатлена в черном бикини. Она позирует без укладки и макияжа, обнимая седовласого мужчину.

«Спасибо тебе, мой дорогой, Сергей Иванович! Вытащил меня на родину! На Волгу! В деревню, в глушь, в родную саратовскую волость… P.S. Серёжа — мой друг, музыкант, саксофонист, земляк, с которым мы вместе работаем уже 22 года», — написала Алена.

Поклонники восхитились тому, как в 54 года выглядит звезда. Она продемонстрировала стройные ноги и подтянутые ягодицы. «Красивая фигура», «Какая фигура! Какие ноги!», «Вы в прекрасной форме, так держать», «А мужику повезло», — прокомментировали пост подписчики. Многие даже посоветовали певице, чтобы она обратила внимание на своего друга. Им показалось, что они гармонично смотрятся в месте.

Напомним, что у Апиной подрастает дочь Ксения, которая появилась на свет с помощью суррогатной матери. Как многие знают, долгих семь лет артистка лечилась от бесплодия и в итоге несколько раз прибегала к искусственному оплодотворению. Благодаря суррогатной матери у нее появилась наследница. Девушке уже 17 лет. В этом году она стала выпускницей лингвистической гимназии.