Хакамада опровергла сообщения о новом бойфренде «особенной» дочери

Дочь Ирины Хакамады родилась с синдромом Дауна, но ведет полноценную и активную социальную жизнь. До недавних пор у Марии Сиротинской было все хорошо и на личном фронте. Два года она встречалась с чемпионом-штангистом Владом Ситдиковым, который тоже родился «особенным».

Но в мае Мария объявила о расставании с женихом. Вместо того, чтобы пожениться, молодые люди прекратили близкие отношения. Сообщалось, что девушка даже завела нового парня.

Ирина Хакамада стала гостьей YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». В беседе с Вячеславом Манучаровым политик прокомментировала личную жизнь дочери. Журналистка заверила, что другого бойфренда у 21-летней наследницы нет, а с Владом она продолжает видеться и дружить.

«Это все фигня, никакой новой любви у нее нет. Они просто разбежались. Даже не разбежались, а дружат, вместе ездят отдыхать. Но насчет брачных уз разговоры пока закончились», – говорит Хакамада.

Она отметила, что Мария советовалась по данной теме. Девушка рассказала, что пока просто не хочет выходить замуж, а мать, в свою очередь, не стала настаивать на этом.