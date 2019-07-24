Любительница ярких тканей: Елизавета II всегда трепетно относилась к выбору одежды

Королева тщательно подходит к выбору нарядов и выбирает их сначала на ощупь.

Королева Елизавета II всегда отлично выглядит и безукоризненно одета. Многие предполагают, что сборами ее величества занимается целый штат, но это далеко не так. Перед выходом монархине помогает всего пара человек, но им приходится выполнять несколько простых правил.

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Королева не поднимается в свою гардеробную и даже не знает, где именно она находится. Но ей это и не нужно, ведь одежду Елизавета выбирает на ощупь. Перед важными событиями персонал приносит главе монархии образцы тканей, из которой сшиты ее платья и костюмы.

Елизавета ощупывает каждую ткань, решает достаточно ли удобно ей будет в платье из этого материала, знакомится с прогнозом погоды, и наконец делает выбор. Что касается фасонов, королева не утруждается себя задачей увидеть их заранее, ведь все ее наряды сшиты на заказ с учетом королевского протокола.

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А вот цвет для ее величества крайне важен. Однажды она сказала журналистам: «Я никогда не надену бежевое платье. Подумайте, ну кто меня в нем увидит?».

Как отмечает Express cо ссылкой на источник во дворце, вся одежда королевы сшита из ярких тканей. Предпочтение ее величество отдает салатовому, синему и голубому, но ее самым любимым цветом является розовый.