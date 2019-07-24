ЗВЕЗДЫ

Любительница ярких тканей: Елизавета II всегда трепетно относилась к выбору одежды

Королева тщательно подходит к выбору нарядов и выбирает их сначала на ощупь.

Любительница ярких тканей: Елизавета II всегда трепетно относилась к выбору одежды
Королева Елизавета не утруждает себя выбором фасонов платьев Фото: Globallookpress.com

Королева Елизавета II всегда отлично выглядит и безукоризненно одета. Многие предполагают, что сборами ее величества занимается целый штат, но это далеко не так. Перед выходом монархине помогает всего пара человек, но им приходится выполнять несколько простых правил.

Королева не поднимается в свою гардеробную и даже не знает, где именно она находится. Но ей это и не нужно, ведь одежду Елизавета выбирает на ощупь. Перед важными событиями персонал приносит главе монархии образцы тканей, из которой сшиты ее платья и костюмы.

Елизавета ощупывает каждую ткань, решает достаточно ли удобно ей будет в платье из этого материала, знакомится с прогнозом погоды, и наконец делает выбор. Что касается фасонов, королева не утруждается себя задачей увидеть их заранее, ведь все ее наряды сшиты на заказ с учетом королевского протокола.

А вот цвет для ее величества крайне важен. Однажды она сказала журналистам: «Я никогда не надену бежевое платье. Подумайте, ну кто меня в нем увидит?».

Как отмечает Express cо ссылкой на источник во дворце, вся одежда королевы сшита из ярких тканей. Предпочтение ее величество отдает салатовому, синему и голубому, но ее самым любимым цветом является розовый.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяКоролева Елизавета II

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Любительница ярких тканей: Елизавета II всегда трепетно относилась к выбору одежды
Интересно?
Поделись с друзьями: