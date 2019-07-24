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Подольская решила пройти обследование после полученной травмы

У певицы возникли боли в пояснице после игры в бадминтон. В ближайшие дни певица должна улететь в Баку на фестиваль.

Подольская решила пройти обследование после полученной травмы
Наталья Подольская / Global look press

Наталья Подольская несколько недель наслаждалась долгожданным отдыхом в Испании, однако отпуск омрачился неожиданной травмой, которую 37-летняя певица получила во время игры в бадминтон с сыном.

«Вот вчера вечером стали играть, я сделала шаг, подняла руку, чтобы отбить и вдруг … хрясь, ааааа, и я на земле корчусь от боли в пояснице!» — рассказала ранее Подольская поклонникам.

Из-за проблем со здоровьем артистке пришлось отменить все планы на ближайшие дни. В среду, 24 июля, Наталья сообщила, что она отправилась на МРТ (магнитно-резонансную томографию), а затем ее ждет примерка нарядов перед фестивалем «Жара» в Баку, который пройдет с 25 по 28 июля на берегу Каспийского моря.

«Хэлоу гайс!!!! Спасибо Вам за поддержку! Еду на мрт, потом примерка перед @zharatv в Баку с волшебницей @lina_dembikova», — поделилась новостями у себя на странице в Instagram 37-летняя певица.

Верные поклонники пожелали своей любимице скорейшего выздоровления и побыстрее вернуться к активной жизни.

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Подольская решила пройти обследование после полученной травмы
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