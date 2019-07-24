ЗВЕЗДЫ

Мнение биографа: брак принца Чарльза и леди Ди дал трещину после рождения Гарри

Герцог Уэльский не смог скрыть своего разочарования, так как надеялся, что первенцем станет девочка.

Мнение биографа: брак принца Чарльза и леди Ди дал трещину после рождения Гарри
Принцесса Диана навсегда разлюбила принца Чарльза в день рождения младшего сына Фото: Globallookpress.com

Брак принца Чарльза и леди Дианы Спенсер обсуждается общественностью и в СМИ до сих пор. Кто-то винит герцога за то, что он не сумел вовремя закончить интрижку молодости, кто-то — принцессу за то, что не сумела сохранить брак, а кто-то и вовсе — королеву за то, что невзлюбила невестку с самого начала.

Тем не менее большинство поклонников королевской семьи считают, что Чарльз разбил сердце Диане своими изменами. Но один из биографов венценосного семейства полагает, что леди Ди сама разлюбила своего супруга и развод так или иначе был решенным делом в обозримом будущем.

По словам Эндрю Мортона, Диана признавалась подруге, что разлюбила принца после рождения младшего сына. Герцог Уэльский втайне мечтал о дочери, супруга знала об этом и скрыла от него результаты УЗИ.

«Диана знала, что Чарльз отчаянно хочет девочку, но у нее на руках уже были результаты скрининга. Это был ее секрет, который она тщательно хранила ровно до того момента, как Гарри родился в 16.20 в субботу, 15 сентября. Стоя на ступенях больницы Святой Марии со свертком с руках, она больше не могла скрывать правду», — приводит слова эксперта Express.

Принц даже не попытался скрыть свое разочарование и вскоре после возвращения во дворец оставил свою жену с младенцем ради увеселительного времяпрепровождения.

«Потом Диана расскажет друзьям, что именно в этот день в ней медленно, но верно умерла любовь к Чарльзу. Умерла навсегда, и она не чувствовала потери, но четко поняла, что с этого дня начинается обратный отсчет их брака», — заключил биограф.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяКоролева Елизавета IIледи Дианапринц ГарриПринц Гарри последние новостипринц ЧарльзПринц Чарльз и принцесса КамиллаПринцесса Диана

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мнение биографа: брак принца Чарльза и леди Ди дал трещину после рождения Гарри
Интересно?
Поделись с друзьями: