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Молодая возлюбленная Виторгана продемонстрировала фигуру в бикини

Кстати, снимок Нино Нинидзе прокомментировала актриса и певица Юля Паршута.

Молодая возлюбленная Виторгана продемонстрировала фигуру в бикини
Нино Нинидзе / East News

28-летняя актриса и новая пассия Максима Виторгана Нино Нинидзе поделилась в Сети фотографией в купальнике.

«Не впускай в своё утро тревогу…выдохни, не суетись. Здесь и сейчас. И не ровняйся», — загадочно подписала новый снимок у себя на странице в Instagram артистка.

Многие подписчики оценили фото Нинидзе в купальнике, однако, как бывает в таких случаях, нашлась и парочка недоброжелателей.

«Как же ты похудела!!! Лапочка», «Красавица», «Фото — Милый лягушонок», «Страшненькая какая», «Ужасное фото», — отметили интернет-пользователи.

Комментарии
www.instagram.com/ninosha13/

Не обошла вниманием снимок актриса и певица Юля Паршута, оставив Нинидзе эмодзи в виде «сердечка» в комментариях.

Интересно, что Нино сопроводила фото геолокацией «Москва», хотя на днях ее заметили в Одессе в компании бывшего мужа Ксении Собчак — Максима Виторгана.

Слухи об отношениях между актерами ходят с начала июня, причем Виторган то и дело подогревает разговоры о новом романе фотографиями или видеозаписями у себя в соцсетях. Кстати, Максим официально развелся с уже бывшей супругой тоже в июне.

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Молодая возлюбленная Виторгана продемонстрировала фигуру в бикини
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