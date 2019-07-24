Молодая возлюбленная Виторгана продемонстрировала фигуру в бикини

28-летняя актриса и новая пассия Максима Виторгана Нино Нинидзе поделилась в Сети фотографией в купальнике.

«Не впускай в своё утро тревогу…выдохни, не суетись. Здесь и сейчас. И не ровняйся», — загадочно подписала новый снимок у себя на странице в Instagram артистка.

Многие подписчики оценили фото Нинидзе в купальнике, однако, как бывает в таких случаях, нашлась и парочка недоброжелателей.

«Как же ты похудела!!! Лапочка», «Красавица», «Фото — Милый лягушонок», «Страшненькая какая», «Ужасное фото», — отметили интернет-пользователи.

Не обошла вниманием снимок актриса и певица Юля Паршута, оставив Нинидзе эмодзи в виде «сердечка» в комментариях.

больше по теме Водонаева объяснила успех Виторгана разводом с Собчак Модель уверена, что слухи о романе актера с Нино Нинидзе появились не на пустом месте.

Интересно, что Нино сопроводила фото геолокацией «Москва», хотя на днях ее заметили в Одессе в компании бывшего мужа Ксении Собчак — Максима Виторгана.

Слухи об отношениях между актерами ходят с начала июня, причем Виторган то и дело подогревает разговоры о новом романе фотографиями или видеозаписями у себя в соцсетях. Кстати, Максим официально развелся с уже бывшей супругой тоже в июне.