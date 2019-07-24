ЗВЕЗДЫ

Британская королевская семья нашла новый способ пополнения бюджета

Жители и гости Лондона смогут за деньги попить чай в Букингемском дворце.

Британская королевская семья нашла новый способ пополнения бюджета
Британская королевская семья нашла новый способ заработать на подданных Фото: Globallookpress.com

Не секрет, что члены британской королевской семьи находятся на содержании налогоплательщиков. Именно этим фактом вызваны периодические недовольства жителей страны в связи с излишними тратами аристократов.

Так произошло, в частности, с ремонтом особняка Меган Маркл и принца Гарри. Герцоги Сассекские потратили три миллиона долларов, траты вызвали у многих британцев недоумение. Они напомнили августейшей чете, что членам королевской семьи стоит быть немного скромнее в своих запросах.

Но, кажется, на этот раз члены венценосного семейства нашли новый источник дохода. Как сообщает Express, Букингемский дворец вскоре будет открыт для посещения жителей и гостей города. Разумеется, это удовольствие будет не бесплатным, стоимость входного билета составит 25 фунтов, что эквивалентно почти двум тысячам рублей.

Помимо этого, на территории знаменитого замка можно будет выпить чая с кусочком торта. Это обойдется туристам в десять фунтов. Британцы немного возмущены ценами, установленными королевской семьей, да и работники дворца не разделяют подобной политики.

«Почти четыре фунта (316 рублей) за чашку чая, которую не собственноручно сделал бариста, а выплеснул в ваш картонный стаканчик бездушный автомат, это все же довольно круто», — приводит издание слова источника во дворце.

Тем не менее, другой источник объяснил столь высокую стоимость использованием биоразлагаемых материалов. По его словам, одноразовая посуда для гостей выполнена не из пластика, а из растений, что повышает стоимость напитков и закусок.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяБукингемский дворецКоролева Елизавета II

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Британская королевская семья нашла новый способ пополнения бюджета
Интересно?
Поделись с друзьями: