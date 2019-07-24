Британская королевская семья нашла новый способ пополнения бюджета

Не секрет, что члены британской королевской семьи находятся на содержании налогоплательщиков. Именно этим фактом вызваны периодические недовольства жителей страны в связи с излишними тратами аристократов.

больше по теме Королева Елизавета лично пробует еду своих охранников Ее Величество должна сама убедиться, что ее работники нормально питаются.

Так произошло, в частности, с ремонтом особняка Меган Маркл и принца Гарри. Герцоги Сассекские потратили три миллиона долларов, траты вызвали у многих британцев недоумение. Они напомнили августейшей чете, что членам королевской семьи стоит быть немного скромнее в своих запросах.

Но, кажется, на этот раз члены венценосного семейства нашли новый источник дохода. Как сообщает Express, Букингемский дворец вскоре будет открыт для посещения жителей и гостей города. Разумеется, это удовольствие будет не бесплатным, стоимость входного билета составит 25 фунтов, что эквивалентно почти двум тысячам рублей.

Помимо этого, на территории знаменитого замка можно будет выпить чая с кусочком торта. Это обойдется туристам в десять фунтов. Британцы немного возмущены ценами, установленными королевской семьей, да и работники дворца не разделяют подобной политики.

«Почти четыре фунта (316 рублей) за чашку чая, которую не собственноручно сделал бариста, а выплеснул в ваш картонный стаканчик бездушный автомат, это все же довольно круто», — приводит издание слова источника во дворце.

больше по теме Королева Елизавета II может стать опекуном своих правнуков У главы монархии есть такое право, прописанное в королевском уставе еще в 1717 году.

Тем не менее, другой источник объяснил столь высокую стоимость использованием биоразлагаемых материалов. По его словам, одноразовая посуда для гостей выполнена не из пластика, а из растений, что повышает стоимость напитков и закусок.