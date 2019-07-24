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Кучера не успел купить жене подарок в честь рождения малыша

Актер воспитывает пятерых детей. Самый младший член семьи появился на свет в первых числах июля.

Кучера не успел купить жене подарок в честь рождения малыша
Оскар Кучера (Фото: Globallookpress.com)

44-летний Оскар Кучера и его возлюбленная Юлия обзавелись еще одним малышом. Всего у пары четверо общих детей. От предыдущего брака с Майей Марковой у телеведущего есть старший сын Александр. Мальчик не только сдружился со своей мачехой, но и нашел общий язык с младшими братьями и сестрами.

Примечательно, что своего первенца нынешняя избранница актера назвала Сашей, выбрав для наследника имя, которое носит ее пасынок. Разница между мальчиками не значительная, старший из сыновей Оскара — Александр появился на свет в 2004 году, а в уже в 2005 родился его тезка, и по совместительству младший брат.

Спустя два года супруги радовались появлению еще одного ребенка — сына Даниилы. В 2010-м у семья актера пополнилась долгожданной девочкой — Алисией. Спустя девять лет супруга Кучеры вновь объявила о беременности. В первых числах июля возлюбленная Оскара родила сына, имя мальчика пара пока держит в секрете.

В интервью Teleprogramma.pro шоумен признался, что пока ничего не подарил супруге за рождение четвертого общего ребенка. По словам новоиспеченного отца, он не успел позаботиться о сюрпризе заранее. Жена телеведущего рожала в Майами. Пока Юлия находилась в клинике, все заботы о детях легли на Оскара.

«Не поверите, но пока еще ничего не дарил Юле и не устраивал праздничных обедов, потому что мы здесь находимся одни: без няни, с детками. Просто физически не было возможности успеть к возвращению жены что-то организовать», — отметил Кучера.

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звездные детимногодетный отецОскар КучераЮлия Кучера

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Кучера не успел купить жене подарок в честь рождения малыша
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