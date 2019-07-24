Возлюбленный растрогал Дженнифер Лопес до слез в ее день рождения

24 июля певице исполнилось 50 лет. Бейсболист Алекс Родригес просто не мог не отличиться в этот день.

Дженнифер Лопес — одна из самых известных певиц во всем мире. Но не менее удачно сложилась и ее актерская карьера. Роль в картине «Вне поля зрения» когда-то сделала её первой латиноамериканской актрисой, заработавшей один миллион долларов за фильм. 24 июля она отметила 50-летие.

Одной из первых ее поздравил возлюбленный Алекс Родригес. Они встречаются уже два года и планируют в скором будущем сыграть свадьбу. В соцсети Родригес опубликовал трогательный ролик, скомпонованный из кадров их совместной жизни с Джей Ло, и сопроводил его признанием в любви.

«Привет, малышка! Я просто хочу поздравить тебя с днем рождения. Ты лучший партнер по жизни. Лучшая дочь. Прекрасная мать. Лучшая певица. Твои поклонники и дети тебя любят, и я тоже тебя люблю. Давай сделаем этот день особенным. Люблю», — произнес он.

В комментариях Лопес написала, что жених ее растрогал до слез: «Я плачу… Я люблю нашу жизнь… Я очень сильно люблю тебя… спасибо тебе за все, мой прекрасный мачо!».

Поклонники тоже присоединились к поздравлениям. Среди них оказались и фанаты из России, которые с нетерпением ждут приезда певицы в Москву. Напомним, что артистка даст концерт в столице впервые за семь лет 4 августа на стадионе «ВТБ Арена». Ко всему прочему, Лопес снялась в фильме The Hustlers at Scores («Мошенницы») в роли стриптизерши. Премьера картины намечена на 12 сентября.

К слову, даже в столь зрелом возрасте Певица может дать фору многим ровесницам. Секрет ее красоты прост: она придерживается правильного питания и регулярно занимается спортом. Ко всему прочему, артистка отказалась от алкоголя и сигарет. Добавим, что параллельно с работой над предстоящим туром артистка готовится к свадьбе. Ранее она призналась, что на этот раз согласилась на венчание. Как вы считаете, Алекс и Джей Ло хорошая пара?