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Звезда» Интернов» отрастил бороду и изменился до неузнаваемости

Актер стал гостем на вечеринке в честь дня рождения Ивана Охлобыстина, но поклонники его с трудом узнали.

Звезда» Интернов» отрастил бороду и изменился до неузнаваемости
Александр Ильин. фото: кадр из сериала "Интерны"

Сериал «Интерны» был закрыт в 2016 году, но зрители до сих пор пересматривают серию за серией. Исполнительница роли гравврача Светлана Камынина недавно рассказала, как поддерживает фигуру в тонусе. А Иван Охлобыстин, сыгравший главную роль, 22 июля отпраздновал день рождения. Он собрал родных и друзей в одном из ресторанов в центре Москвы. Поздравить его с 53-летием пришли многие коллеги по сериалу.

Светлана Пермякова опубликовала снимок с праздника. В кадре она позирует в синем платье с именинником. Прильнула к ней Кристина Асмус, сыгравшая Варю. А вот молодого человека слева по кадру многие не узнали. Им оказался еще один «интерн» Александр Ильин, которого зрители знают как Семена Лобанова. Актер отрастил окладистую бороду, поэтому его не сразу признали поклонники.

Ильин является солистом группы «План Ломоносова», поэтому и сменил имидж. Пользователи Сети были так удивлены, что отпустили ряд шуточек касательно преображения актера. «Лобанов что с тобой? Хотя борода зачет», «Ильин готовится к роли Деда Мазая?», «Семёна и не узнать», «Лобанов уже не тот», «Какие все любимые», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Александру 35 лет. Он женат на девушке по имени Юлия. В марте 2018 году она подарила актеру сына Александра, названного в честь отца и деда. Ильин много гастролирует с группой, но никогда не забывает о своих коллегах по сериалу. А вы смотрели «Интернов»?

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Александр Ильинсериал «Интерны»смена имиджа

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Звезда» Интернов» отрастил бороду и изменился до неузнаваемости
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