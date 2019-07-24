Родные просторы: Пегова устроила фотосессию на лугу

Актриса не смогла отказать себе в фотосессии с полевыми цветами на летнем лугу.

41-летняя Ирина Пегова за время отпуска во Франции успела соскучиться по родным просторам. Поэтому вернувшись в Россию знаменитость не смогла отказать себе в фотосессии на природе. Для этого актриса выехала за город, определившись с местом для фотосъёмки. В кадре Ирина запечатлена на летнем лугу с букетом полевых цветов — ромашек и васильков.

«Вот он мой любимый объект! Счастливая локация», — добавила к описанию снимков актриса.

Напомним, что вернувшись из Ниццы, Ирина тут же у отправилась на съемки в Санкт-Петербург. Несмотря на плотный рабочий график, актрисе удается выкроить время и на утреннюю пробежку по набережной Фонтанки, и на поход в салон красоты. Так, после занятия спортом она отправилась на педикюр.

На каникулах Пегова не ограничивала себя в еде, пробуя свежие круассаны в местной пекарне. Зато теперь Ирине приходится приводить фигуру в былую форму, возвращаясь к утренним пробежкам.

Сама актриса не скрывает: она всегда была довольна своей внешностью. Ирина старается придерживаться правильного питания, много двигаться и вести активный образ жизни в борьбе с лишним весом.