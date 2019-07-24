Певица SHENA? рассказала об «ужасах» фестиваля Midsummer

По словам девушки, некоторые люди даже не попали на вечеринку, хоть и заплатили по 15 тысяч рублей.

Анна Шульгина, взявшая псевдоним SHENA?, в начале карьеры сотрудничала с продюсером Иосифом Пригожиным, но в 2018 году пустилась в сольное плавание. Ее первый альбом «Тишина нарушена» был выпущен анонимно. Теперь девушка работает еще активнее, выпуская один трек за другим. Молодая исполнительница, как оказалось, давно мечтала попасть на легендарный фестиваль Midsummer Night’s Dream. Этим летом ее желание осуществилось.

Однако Анну, как и других участников масштабной вечеринки, ждало разочарование. Многие теперь даже грозятся подать иски на организаторов костюмированной тусовки в лесу. Все ужасы мероприятия SHENA? раскрыла на своей страничке в соцсети.

«Оскар за самое дерьмовое мероприятие этого года идёт Midsummer Night. Спасибо, что никто не умер в эту ночь, но это не точно. Несколько туш с передозами, валяющимся в грязи были, но скорой, полиции, МЧС и прочих служб на острове НЕ БЫЛО!» — не скрывая эмоций поведала певица.

Она была возмущена, что организаторы даже и не подумали позаботиться о гостях фестиваля. По словам девушки, многие отдали за билеты от 10 000 до 15 000 рублей, но их так и не забрали на вечеринку, которая проходила в тайном месте. Артистка отметила, что это не самое страшное. По словам Анны, чтобы купить еду нужно было положить деньги на специальный браслет. Пополнить его можно было лишь в одном месте, где была большая очередь. Отстояв не менее часа в очереди за талонами, люди перестраивались в очередь за едой, которую, по всей видимости, есть было опасно.

«Стоило одно „блюдо“ от 600р и выше! Но шок не в этом! Огромные котлы с пловом непонятного качества стояли на открытом воздухе в луже глины , откуда раздавалась вся эта похлебка в одноразовых тарелках, и в эти же самые чаны сыпались блестки, перья с гостей этого мероприятия, которые просто стояли возле них и грелись! Молчу про то, что некоторая еда хранилась на полу, в грязи, в коробках», — поделилась SHENA?.

В довесок ко всему, на острове не было биотуалетов. Девушка также «поблагодарила» организаторов вечеринки за то, что остров остался без света. По некоторым данным, это произошло из-за генераторов, которые сломались в самый неподходящий момент.