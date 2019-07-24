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Марина Яковлева рассказала о внебрачном ребенке Андрея Ростоцкого

Актер и режиссер до первой женитьбы встречался с женщиной, которая на девять лет его старше.

Марина Яковлева рассказала о внебрачном ребенке Андрея Ростоцкого
У Андрея Ростоцкого была внебрачная дочь/globallookpress.com

Актриса Марина Яковлева в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказала о внебрачной дочери своего первого мужа — актера и режиссера Андрея Ростоцкого. Официально у него была только дочь Ольга от второго брака. А о первом ребенке мало кто знает.

Марина Яковлева. Фото
Марина Яковлева рассказала о внебрачном ребенке Ростоцкого./globallookpress.com

Оказывается, когда актеру было 20 лет, он закрутил роман с женщиной на девять лет старше его. Дама родила ему дочь. Ростоцкий ребенка признал и даже выплачивал алименты. На той женщине он не женился, потому что против этого резко выступили его родители — режиссер Станислав Ростоцкий и актриса Нина Меньшикова.

«В нашей жизни с Андреем был счастливый период. Это первый год совместной жизни. Он дарил мне красивые подарки. Я научилась у его мамы готовить изысканные блюда. Его звездных родителей я называла мамой и папой. Они считали, что обрели дочку. Кроме того, родители Андрея были очень благодарны, что я появилась в его жизни и он не стал жить с той женщиной намного старше его. Его мама говорила мне: «Я вижу, что сынок счастлив с тобой», — сказала Марина Яковлева.

Как сказала прославленная актриса, про родителей Ростоцкого она не может сказать ни одного плохого слова. «Отец – это вообще легкий и добрый человек. Мать была чуть строже, но она тоже очень тепло всегда ко мне относилась», — заявила Марина Яковлева.

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Андрей Ростоцкийвнебрачная дочьМарина ЯковлеваПрограмма "Судьба человека"

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Марина Яковлева рассказала о внебрачном ребенке Андрея Ростоцкого
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