Симфонический оркестр и бывший гитарист «Кино» ответили «Металлике»

Юрий Гаспарян, в прошлом гитарист легендарной группы «Кино», вместе с симфоническим оркестром сыграл песню «Металлики» Enter Sandman. Выступление состоялось в рамках концерта «Симфоническое кино» в Москве.

Многие восприняли исполнение достойным ответом группе «Металлика», которая исполнила в Лужниках песню Виктора Цоя «Группа крови». Непонятно только, что хотел сказать этим оркестр: утереть нос американцам или просто передать музыкальный привет. Но каких-то острых высказываний с их стороны в сторону зарубежных коллег не прозвучало.

Напомним, исполнение американской группы было встречено россиянами неоднозначно. В Сети появились записи, на которых было видно, что музыканты даже не удосужились выучить текст. С резкой критикой исполнения «Группы крови» «Металликой» также выступил музыкант Юрий Лоза, который сравнил их подход к делу с брошенной толпе костью. Он считает, что рок-музыканты обязаны были не только выучить текст, но и сделать свою аранжировку.