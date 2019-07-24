Меган Маркл сожалеет об утраченной карьере актрисы

История Меган Маркл и принца Гарри часто сравнивают со сказкой про Золушку, но на самом деле, кроме красивой королевской свадьбы, у этих историй мало общего. До встречи с принцем у Меган была успешная карьера в кино, она была весьма востребована.

Сейчас рабочие обязанности герцогини сводятся к благотворительности и посещению официальных мероприятий. Такая жизнь кажется настоящей сказкой, но оказывается Меган скучает по своей карьере.

На недавней лондонской премьере нового «Короля Льва» жена принца Гарри встретилась со своим однокурсником Билли Айкнером, с которым они вместе учились в Северо-Западном театральном университете.

Билли был в числе команды озвучки знаменитой картины, его голосом говорил сурикат Тимон. Оба были рады встрече и с удовольствием пообщались.

«Мы стояли там прямо посреди этой огромной толпы, явившейся на премьеру и непринужденно разговаривали, вспоминая наших преподавателей и первые работы», — рассказал Айкнер People.

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Меган поздравила друга и коллегу с успешной карьерой. Он поспешил вернуть комплимент, на что она с грустью ответила: «Ну, как видишь, моя карьера свернула немного не туда».

Билли признается, что остался в полном восторге от встречи с герцогами Сассекскими.

«Она была совершенно прекрасна. И оба они были невозможно крутыми, но при этом абсолютно простыми. Ни за что не скажешь, что они члены королевской семьи, настолько непринужденно они общались со всеми», — отметил актер.