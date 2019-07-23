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«Спать, есть, купаться»: Асмус поделилась планами на отпуск

Актриса уже и не надеялась, что у нее получится отдохнуть этим летом.

«Спать, есть, купаться»: Асмус поделилась планами на отпуск
Кристина Асмус / Global look press

У Кристины Асмус очень напряженный график — это и съемки в кино, и участие в театральных постановках, фотосессиях и много чего еще. На днях актриса пожаловалась, что этим летом отпуска ей не видать. Виной всему плотный рабочий процесс.

Асмус не стала скрывать, что очень расстроилась по этому поводу. А затем звезда сериала «Интерны» еще и пожаловалась на боли в шее.

Однако теперь Кристина поспешила поделиться с подписчиками большой радостью — ее долгожданный отдых все-таки состоится. У актрисы только одно желание — побольше спать, есть и купаться.

«Моё лицо сейчас выражает максимальную радость (на какую только способно после бессонных ночей, температурных съёмок и голодовок), так как буквально только что я узнала, что мой отпуск-таки состоится!! И естественно, он будет исключительно в режиме — спать, есть, купаться», — написала 31-летняя актриса на своей странице в соцсети Instagram.

Поклонники искренне порадовались за любимую артистку и пожелали ей отоспаться в отпуске.

«Мои поздравления», «Желаю отоспаться!», «Хорошего отдыха», «Отдохни как следует», — написали фанаты в комментариях.

Асмус пока не стала раскрывать, куда и с кем она отправится в отпуск.

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#отдыхКристина Асмусотпуск

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«Спать, есть, купаться»: Асмус поделилась планами на отпуск
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