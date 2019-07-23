Дарья Пынзарь организовала шумную вечеринку в честь дня рождения сына

Дарья Пынзарь известна широкой общественности, прежде всего, как бывшая участница телепроекта «Дом-2», но свыше трех миллионов подписчиков телезвезды в Instagram знают ее также как заботливую жену и мать двоих сыновей.

23 июля старшему сыну Дарьи и ее мужа Сергея, Артему, исполнилось восемь лет. По этому случаю родители устроили ребенку шумную вечеринку в одном из детских клубов в турецкой Аланье.

В честь праздника Дарья опубликовала фотографию со всеми членами своей дружной семьи и написала сыну теплые пожелания.

«С днём рождения, сынуля! Я тебя очень люблю! Будь счастливым, здоровым и таким же добрым как ты есть, мое солнышко», — отметила бывшая звезда «Дома-2» у себя в Instagram.

Также 33-летняя Пынзарь поделилась с подписчиками видеокадрами с детского праздника в честь дня рождения Артема.

Многочисленные поклонники Дарьи присоединились к поздравлениям и написали множество добрых слов в адрес ее сына.

Напомним, Дарья и Сергей Пынзарь познакомились на телепроекте «Дом-2». В 2010 году девушка вышла замуж за возлюбленного, а уже в 2011 году на свет появился их первый ребенок. Второго малыша она родила в 2016 году.