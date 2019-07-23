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Невестка Елизаветы II сводила детей в зоопарк

Графиня Уэссекская и принц Эдвард проводят летние каникулы с дочерью Луизой и сыном Джеймсом.

Невестка Елизаветы II сводила детей в зоопарк
Софи, графиня Уэссекская провела время с мужем и детьми. Фото: Global Look Press

Невестка Елизаветы II Софи является одной из самых активных членов королевской семьи. Эксперты подсчитали, что она больше, чем другие, посещает различные официальные мероприятия.

Тем не менее, графиня Уэссекская находит время и на своих детей. Cейчас у ее дочери леди Луизы Виндзор и сына Джеймса Висконта Северна летние каникулы. Софи вместе с супругом принцем Эдвардом повели своих отпрысков в бристольский зоопарк.

Там все августейшие особы прекрасно провели время. Для похода в «мир животных» мужская половина облачилась в рубашки с пиджаками, а девушки вышли в свет в летних платьях.

Софи надела наряд темного цвета в мелкий горошек, а ее дочь отдала предпочтение белому цвету.

Эдвард является патроном Бристольского зоологического общества, под эгидой которого находится именно этот зоопарк.

Августейшие особы посетили уголок живой природы через месяц после того, как приняли участие в знаменном марше по случаю официального дня рождения королевы. Вместе с монархом они приветствовали толпу, стоя на балконе Букингемского дворца, напоминает Hello!.

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Британская королевская семьядети звездзоопаркПринц Эдвард

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Невестка Елизаветы II сводила детей в зоопарк
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