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Бывшая возлюбленная Алибасова подаст на него заявление в суд

Ляна Фридман не оценила рукоприкладства продюсера.

Бывшая возлюбленная Алибасова подаст на него заявление в суд
Бари Алибасов/instagram.com/alibasov_nana/

Подруга Бари Алибасова собралась искать правосудия в суде. Женщине не понравилось, что продюсер ударил ее прямо на эфире ток-шоу «Пусть говорят».

Напомним, потасовка произошла из-за острого высказывания женщины в адрес супруги Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной. Приятельница предположила, что все проблемы у продюсера начались как раз после того, как он решил связать свою жизнь со знаменитой актрисой. Бари Каримович счел эти слова оскорбительными и тут же пустился в бой с женщиной. Прямо перед камерами мужчина нанес внушительную оплеуху даме. Подруга обиды не стерпела, расплакалась и ушла из студии.

По данным издания «Вокруг ТВ», Ляна Фридман ожидала хоть каких-то извинений от бывшего приятеля. Но тот решил хранить гробовое молчание. В итоге женщина решилась на крайний шаг: искать защиты в суде.

Напомним, не так давно Бари Каримович засветился в СМИ с другим случаем — он выпил жидкость для чистки труб и попал в реанимацию. Историю тоже обсуждали в ток-шоу. Некоторые считают, что продюсер не мог так быстро реанимироваться после отравления.

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Бывшая возлюбленная Алибасова подаст на него заявление в суд
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