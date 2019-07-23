Александр Петров не исключил, что начнет петь

При этом актер признался, что у него отсутствует вокальный талант.

Александр Петров не скрывает, что, в отличие от актерского таланта, слуха и способностей к пению у него нет совсем. Но это не помешает ему проявить себя в качестве исполнителя. Артист рассказал порталу Teleprogramma.pro, над чем работает после ухода из «Полицейского с Рублевки».

По словам Петрова, он с детства мечтал быть рок-звездой, но в своем шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ ему приходится лишь читать стихи, пока поют музыканты его коллектива. С этим спектаклем актер больше выступать не планирует, как и сниматься в сделавших его популярным сериалах.

Сейчас в жизни артиста наступил переходный период. Он работает над фильмом «Лед-2» и готовит для зрителей новую театральную постановку, которая увидит свет примерно через полгода.

«Пока говорить о нем не могу. Спектакль в стадии подготовки. Пока точной концепции еще нет, возможно, снова будут мои стихи, а может быть, я даже запою!» — смеется Петров.

Актер объяснил, почему больше не появится в «Полицейском с Рублевки» и продолжении сериала «Гоголь». Создатели фильмов не предлагали ему сниматься. Он не отказывался от работы, но сейчас хочет двигаться дальше.