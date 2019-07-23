Принцу Джорджу будет нелегко привыкнуть к «жизни под прицелом»

Принцу Джорджу 22 июля исполнилось шесть лет. Мальчик родился под знаком зодиака Рак, как и его покойная бабушка принцесса Диана.
Поэтому во многом у сына Кейт Миддлтон черты характера схожи с леди Ди. Рак принадлежит к водным знаком и управляется Луной. Людей, рожденных в это время, движут эмоции и сердце, поэтому им, порой, сложно адаптироваться к внешнему миру.
Из-за влияния Луны такие люди склонны к мистицизму и им нелегко контролировать свои эмоции.
Что касается маленьких «раков», то у них нет достаточно развитых защитных механизмов. Поэтому при общении с ними важна забота и понимание. Такое обращение они окупят сторицей.
А вот находиться «под прицелом» камер привыкнуть Джорджу будет нелегко: одно дело, когда тебя фотографирует мама, а совсем другое — оказаться под вспышками сотен фотоаппаратов.
Когда принц знакомился с маленьким Арчи, то, в отличии от своей сестры Шарлотты, выглядел не очень уверенно перед объективами и смущался, пишет Express.
Точно также камеры не любила и Диана. К счастью, у нее оказалась мудрая тренер, которая научила ее вести себя с папарацци.