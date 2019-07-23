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Волочкова представила в Москве балетно-цирковое шоу

В проект «Балерина в зазеркалье цирка» она пригласила бывшего возлюбленного.

Волочкова представила в Москве балетно-цирковое шоу
Анастасия Волочкова/globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова представила в столице свой новый балетно-цирковой проект «Балерина в зазеркалье цирка».

Красочный спектакль основан на реальной истории маленькой девочки, которая несмотря ни на что шла к своей мечте — стать балериной. Роль юной танцовщицы в спектакле исполнила правнучка композитора Огинского — Мария Огинская.

В спектакле также участвуют многочисленные цирковые друзья Волочковой: Эдгард и Аскольд Запашные, заслуженный артист России и Грузии Гия Ирадзе и балетмейстер Эдвальд Смирнов, студия гимнастики и акробатики «Эскада».

«Комсомольская правда» также сообщила, что в спектакле участвует бывший возлюбленный и коллега Волочковой Ринат Арифулин. Они вместе танцевали на сцене Большого театра. Балерина призналась, что Ринат в свое время стал для нее спасением. Поддержал после разрыва с мужем Игорем Вдовиным, который, по словам балерины, бросил ее ради инструктора по йоге.

Как пишет издание, в дальнейшем балерина планирует большие гастроли с этим спектаклем по всей России.

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Волочкова представила в Москве балетно-цирковое шоу
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