Младший сын Елизаветы II начал копировать подпись своего дяди Эдварда VIII

Наследник королевы снял докфильм о своем родственнике, который в 1936 году отрекся от престола ради женитьбы на разведенной американке.

Принц Эдвард снял документальный фильм о своем тезке — дяде герцоге Виндзорском. Во время работы с историческими материалами он так увлекся этой противоречивой фигурой, что даже начал копировать подпись герцога.

В 1936 году Эдвард VIII стал причиной конституционного кризиса, когда заявил о своем намерении жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон. Пара впоследствии так и осталась на протяжении всей своей жизни некими «изгоями».

Граф Уэссекский снял документальную ленту под названием «Эдвард об Эдварде» о том, как его дядя отрекся от престола в 1936 году, а также о его необычной жизни после этого.

Личность родственника так увлекла младшего сына Елизаветы II, что он даже стал писать на своих визитках его титул: герцог Виндзорский.

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Кроме этого, после прочтения кипы личных писем своего дядюшки, Эдвард начал копировать его подпись. Экс-король обычно подписывал бумаги просто «Эдвард» или «Эдвард, герцог Виндзорский», делая акцент на первой букве «Э», пишет Express.