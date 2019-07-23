ЗВЕЗДЫ

Младший сын Елизаветы II начал копировать подпись своего дяди Эдварда VIII

Наследник королевы снял докфильм о своем родственнике, который в 1936 году отрекся от престола ради женитьбы на разведенной американке.

Младший сын Елизаветы II начал копировать подпись своего дяди Эдварда VIII
Принц Эдвард одержим личностью своего дяди. Фото: Global Look Press

Принц Эдвард снял документальный фильм о своем тезке — дяде герцоге Виндзорском. Во время работы с историческими материалами он так увлекся этой противоречивой фигурой, что даже начал копировать подпись герцога.

В 1936 году Эдвард VIII стал причиной конституционного кризиса, когда заявил о своем намерении жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон. Пара впоследствии так и осталась на протяжении всей своей жизни некими «изгоями».

Граф Уэссекский снял документальную ленту под названием «Эдвард об Эдварде» о том, как его дядя отрекся от престола в 1936 году, а также о его необычной жизни после этого.

Личность родственника так увлекла младшего сына Елизаветы II, что он даже стал писать на своих визитках его титул: герцог Виндзорский.

Кроме этого, после прочтения кипы личных писем своего дядюшки, Эдвард начал копировать его подпись. Экс-король обычно подписывал бумаги просто «Эдвард» или «Эдвард, герцог Виндзорский», делая акцент на первой букве «Э», пишет Express.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяПринц Эдвардхоббиэтикет

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Младший сын Елизаветы II начал копировать подпись своего дяди Эдварда VIII
Интересно?
Поделись с друзьями: