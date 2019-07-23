Поклонники собрали Петрову на день рождения 400 тысяч рублей

Александр Петров известен поклонникам не только своими яркими ролями в кино. Артист занимается благотворительностью и помогает через социальные сети в организации сборов средств на лечение тяжелобольных детей.

В этом году актер отметил 30-летний юбилей. На день рождения он опубликовал пост в Instagram, где ответил на вопрос подписчиков о том, что бы он хотел получить в подарок. Петров попросил ничего не дарить ему лично, а вместо этого отправить деньги в благотворительный фонд Константина Хабенского.

В эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro Александр рассказал, что получил на свою просьбу огромный отклик. Фанаты перевели в фонд помощи детям с заболеваниями головного мозга крупную сумму.

«Мы собрали тогда 400 тысяч рублей», — говорит Петров. По словам актера, это стало для него самым лучшим подарком.

Круглая дата оказалась для артиста и неким рубежом в его жизни. Он отметил, что для него начался новый этап. У него много планов на будущее, а сам он решил не продолжать работу над сериалом «Полицейский с Рублевки», поскольку настало время двигаться дальше.