Королеву красоты лишили титула за оскорбительные посты в Twitter

В неприятную ситуацию попала победительница конкурса красоты «Мисс Мичиган» Кэти Чжу. Молодую девушку лишили титула и отстранили от участия в конкурсе «Мисс Мира Америка». Причиной такого решения стали ее посты в соцсети Twitter, которые организаторы мероприятий посчитали оскорбительными.

Кэти Чжу считает, что поплатилась титулом за свои консервативные взгляды. Так, однажды она решила обсудить ношение хиджаба с пользователями Сети, назвав его средством угнетения женщин в исламе.

В другом посте девушка делилась своим мнением, что чернокожие люди чаще всего гибнут именно по вине чернокожих. «Сначала разберитесь со своими проблемами, а потом вините других», — писала Чжу.

Miss Michigan Stripped of Crown for Refusing to Wear Muslim Hijab https://t.co/VQur5bPAIT @church_militant

— Tim Scholze, M.Ed (@scholzet) 23 июля 2019 г.