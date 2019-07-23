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Королеву красоты лишили титула за оскорбительные посты в Twitter

Победительница конкурса красоты «Мисс Мичиган» Кэти Чжу считает, что пострадала из-за своих консервативных взглядов.

Королеву красоты лишили титула за оскорбительные посты в Twitter
Кэти Чжу / www.instagram.com/straight_savage_80/

В неприятную ситуацию попала победительница конкурса красоты «Мисс Мичиган» Кэти Чжу. Молодую девушку лишили титула и отстранили от участия в конкурсе «Мисс Мира Америка». Причиной такого решения стали ее посты в соцсети Twitter, которые организаторы мероприятий посчитали оскорбительными.

Кэти Чжу считает, что поплатилась титулом за свои консервативные взгляды. Так, однажды она решила обсудить ношение хиджаба с пользователями Сети, назвав его средством угнетения женщин в исламе.

В другом посте девушка делилась своим мнением, что чернокожие люди чаще всего гибнут именно по вине чернокожих. «Сначала разберитесь со своими проблемами, а потом вините других», — писала Чжу.

В настоящий момент оба скандальных сообщения удалены из Twitter. Организаторы конкурсов красоты назвали эти посты «оскорбительными, бесчувственными и неуместными», пишет Detroit Free Press.

Отметим, что лишение титулов в подобных конкурсах — обычное дело. Так, в прошлом году участницу «Мисс Земля» из Ливана оставили без титула за совместное фото с израильтянкой.

А в 2006 году «Мисс Великобританию» Дэниэль Ллойд лишили этого звания из-за обнаженной фотосессии в мужском журнале.

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Королеву красоты лишили титула за оскорбительные посты в Twitter
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