ЗВЕЗДЫ

Галкин снял на видео шутки Пугачевой «под градусом»

Примадонна и Лайма Вайкуле обсудили закрытие музыкального фестиваля в Юрмале.

Галкин снял на видео шутки Пугачевой «под градусом»
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: globallookpress.com

Алла Пугачева стала гостьей фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Конечно же, Примадонна не смогла не повидаться с лучшей подругой, а после закрытия мероприятия артистки собрались на дружеской вечеринке.

Застолье не обошлось без алкоголя. Примадонну сопровождал верный супруг Максим Галкин, который заснял на видео шутки подвыпившей жены и разместил ролик в Instagram. На этих кадрах Вайкуле с трудом выговаривает слово «фестиваль», но Пугачева уверяет, что выпили звездные певицы «совсем чуть-чуть».

«Мы когда пьем, не едим. Сидим, отдыхаем, обсуждаем артистов. Всех хвалим. У меня совет: когда пьете, не ешьте, а когда начинаете есть, больше не пейте!» – заявила Лайма.

Подруги со смехом обсудили самого Галкина и некоего поклонника Аллы Борисовны, после чего Примадонна высказалась о самом фестивале, отметив, что вложила в него много душевных сил.

«Всю душу отдала! Я отдала всю душу и любовь. Осталось только плечо», – сообщила артистка, обнажая вышеозначенную часть тела.

Пугачева и Вайкуле. Фото
Фото: Instagram@maxgalkinru

Напомним, в Юрмале 70-летняя Пугачева произвела настоящий фурор. Звезда побывала на концертах исполнителей, а на закрытие фестиваля приехала в коротких шортах и стильной блузке. Многие отметили, что она выглядит немного уставшей, но остается в хорошей форме.

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Галкин снял на видео шутки Пугачевой «под градусом»
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