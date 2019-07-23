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Кейт Миддлтон в день рождения одела Джорджа как обычного мальчишку

Наследнику герцога и герцогини Кембриджских 22 июля исполнилось шесть лет.

Кейт Миддлтон в день рождения одела Джорджа как обычного мальчишку
Принц Джордж растет обычным мальчишкой. Фото. instagram.com/kensingtonroyal/

Кейт Миддлтон и принц Уильям стремятся сделать так, чтобы их наследники росли как обычные дети. Поэтому нет ничего удивительного, что герцогиня Кембриджская не стала наряжать старшего сына в его день рождения в какую-то особую одежду.

Для праздника заботливая мама выбрала стандартный набор: футболку с эмблемой английского спортивного клуба и шорты.

Королевский эксперт Фил Дэмпье отметил, что это прекрасный выбор, так как свидетельствует о том, что принц Джордж обычный мальчишка, которого можно встретить в любом микрорайоне.

«Уильям и Кейт хотят, чтобы их дети росли, не чувствуя, что они этакие короли и какие-то особенные», — пояснил он.

Эксперт также добавил, что выбор «правильной» одежды очень важен. На опубликованных Кейт фото Джордж явно чувствует себя комфортно и расслаблено.

Футболка и шорты как бы говорят окружающим, что, мол, я обычный шестилетний парнишка, который увлекается спортом, пишет Express.

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Кейт Миддлтон в день рождения одела Джорджа как обычного мальчишку
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