Кейт Миддлтон в день рождения одела Джорджа как обычного мальчишку

Кейт Миддлтон и принц Уильям стремятся сделать так, чтобы их наследники росли как обычные дети. Поэтому нет ничего удивительного, что герцогиня Кембриджская не стала наряжать старшего сына в его день рождения в какую-то особую одежду.
Для праздника заботливая мама выбрала стандартный набор: футболку с эмблемой английского спортивного клуба и шорты.
Королевский эксперт Фил Дэмпье отметил, что это прекрасный выбор, так как свидетельствует о том, что принц Джордж обычный мальчишка, которого можно встретить в любом микрорайоне.
«Уильям и Кейт хотят, чтобы их дети росли, не чувствуя, что они этакие короли и какие-то особенные», — пояснил он.
Эксперт также добавил, что выбор «правильной» одежды очень важен. На опубликованных Кейт фото Джордж явно чувствует себя комфортно и расслаблено.
Футболка и шорты как бы говорят окружающим, что, мол, я обычный шестилетний парнишка, который увлекается спортом, пишет Express.