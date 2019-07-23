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Бритни Спирс подозревают в помолвке с молодым бойфрендом

На безымянном пальце поп-звезды поклонники разглядели кольцо с крупными камнями.

Бритни Спирс подозревают в помолвке с молодым бойфрендом
Бритни Спирс и Сэм Асгари / www.instagram.com/britneyspears/

Несмотря на то, что недавно звезда нулевых Бритни Спирс переживала не самые простые времена, сейчас она выглядит счастливой и жизнерадостной. Скорее всего, это связано с тем, что на личном фронте у певицы все отлично.

Накануне 37-летняя Спирс сходила на премьеру фильма «Однажды в Голливуде» в компании своего возлюбленного — 25-летнего Сэма Асгари.

Для торжественного мероприятия поп-звезда выбрала красное облегающее платье и черные босоножки на высоком каблуке. Ее бойфренд появился на премьере в брючном костюме сливочного цвета.

Пара не скрывала чувств перед объективами журналистов — возлюбленные целовались и обнимались на публике.

Кроме того, бдительные поклонники заподозрили любимую певицу в помолвке с Асгари. Так, на ее безымянном пальце они заметили кольцо с крупными камнями, пишет портал Hollywood Life.

Пока что ни Бритни, ни Сэм не комментировали информацию о возможной свадьбе. При этом ранее Спирс не раз говорила, что хотела бы завести ребенка от своего молодого бойфренда.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что журналисты заподозрили актера Хоакина Феникса в том, что он совсем скоро женится на своей давней возлюбленной Руни Мара.

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Бритни Спирс подозревают в помолвке с молодым бойфрендом
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