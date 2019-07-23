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Эксперт назвала две вещи, о которых сожалеет Елизавета II

Королева правит вот уже на протяжении 67 лет. По мнению писательницы Пенни Джуниор, за все это время случились лишь два события, во время которых Ее Величество повела себя неверно.

Эксперт назвала две вещи, о которых сожалеет Елизавета II
Елизавета II неверно вела себя после смерти принцессы Дианы. Фото: Global Look Press

Пенни Джуниор, написавшая книгу «Фирма», рассказала, о чем больше всего сожалеет Елизавета II. Королева правит уже почти семьдесят лет и свои чувства, как правило, предпочитает скрывать.

Тем не менее, в в ее жизни были два события, ради которых стоило бы дать им волю. По словам королевского эксперта, первым явилась трагедия в Аберфане (Уэльс), когда случилось обрушение породного отвала 21 октября 1966 года. Это унесло жизни 116 детей и 28 взрослых.

«Королева сожалеет, что не сразу отправилась в эту деревню, чтобы утешить потерявших близких людей», — отмечает Джуниор.

Второй же трагедией стала гибель Дианы.

«Думаю, что она жалеет, что пошла на поводу у своих инстинктов в течение всей той недели после смерти принцессы. На первом месте у нее были внуки. Тогда она впервые поставила на первое место свою семью, а не обязанности», — поясняет Пенни.

«Однако это было ошибкой заставить нацию думать, что ни ее, ни других членов королевской семьи не заботит трагедия, которая потрясла людей. Она неверно оценила ситуацию», — продолжает объяснение эксперт.

«Закрывшись от мира в Балморале, она была в изоляции и не могла почувствовать эмоции людей, особенно на улицах Лондона, и «алтарей», куда они несли цветы и плюшевых мишек в память о Диане», — отмечает Джуниор.

«Она полагала, что в качестве ответа на массовую истерию следует сохранять спокойствие и продолжать делать то, что делала семья веками, сохраняя традицию», — добавила эксперт.

Тем не менее, в 1997 королева приказала нарушить протокол и приспустить государственный флаг над Букинегмским дворцом в день похорон Дианы, пишет Express.

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Британская королевская семьяЕлизавета IIКоролева Елизавета IIПринцесса Диана

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Эксперт назвала две вещи, о которых сожалеет Елизавета II
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