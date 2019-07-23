Эксперт назвала две вещи, о которых сожалеет Елизавета II

Пенни Джуниор, написавшая книгу «Фирма», рассказала, о чем больше всего сожалеет Елизавета II. Королева правит уже почти семьдесят лет и свои чувства, как правило, предпочитает скрывать.
Тем не менее, в в ее жизни были два события, ради которых стоило бы дать им волю. По словам королевского эксперта, первым явилась трагедия в Аберфане (Уэльс), когда случилось обрушение породного отвала 21 октября 1966 года. Это унесло жизни 116 детей и 28 взрослых.
«Королева сожалеет, что не сразу отправилась в эту деревню, чтобы утешить потерявших близких людей», — отмечает Джуниор.
Второй же трагедией стала гибель Дианы.
«Думаю, что она жалеет, что пошла на поводу у своих инстинктов в течение всей той недели после смерти принцессы. На первом месте у нее были внуки. Тогда она впервые поставила на первое место свою семью, а не обязанности», — поясняет Пенни.
«Однако это было ошибкой заставить нацию думать, что ни ее, ни других членов королевской семьи не заботит трагедия, которая потрясла людей. Она неверно оценила ситуацию», — продолжает объяснение эксперт.
«Закрывшись от мира в Балморале, она была в изоляции и не могла почувствовать эмоции людей, особенно на улицах Лондона, и «алтарей», куда они несли цветы и плюшевых мишек в память о Диане», — отмечает Джуниор.
«Она полагала, что в качестве ответа на массовую истерию следует сохранять спокойствие и продолжать делать то, что делала семья веками, сохраняя традицию», — добавила эксперт.
Тем не менее, в 1997 королева приказала нарушить протокол и приспустить государственный флаг над Букинегмским дворцом в день похорон Дианы, пишет Express.