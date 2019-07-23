ЗВЕЗДЫ

Свадьба для себя: Африкантова и Капаклы не стали знакомить родителей

Пара из «Дома-2» узаконила отношения без пышного праздника.

Свадьба для себя: Африкантова и Капаклы не стали знакомить родителей
Африкантова и Капаклы/instagram.com/marina_afrika/

Молодожены, участники телепроекта «Дом-2», Марина Африкантова и Роман Капаклы признались, что их родители до сих пор не знакомы.

Бракосочетание пары состоялось 14 июля. На него съехались только близкие друзья молодых людей. Как пишет «СтарХит», родственников Марина и Роман приглашать не стали специально, решив отпраздновать начало совместной жизни весело, «для себя».  Поэтому молодые люди сразу исключили из праздничной программы традиционные свадебные конкурсы и выкупы, а заодно и родственников. Всего на свадьбе присутствовало около 25 человек.

Отметим, что молодые люди все-таки не отказываются от праздника в кругу семьи, просто они решили сделать его чуть позже. Родителей же познакомить пока не удалось, поскольку живут они в разных городах. Маринины — в Москве, Романа — в Петербурге.

Напомним, накануне свадьбы отец Африкантовой попал в реанимацию с сердцем. Мужчина долго молча терпел боль, чтобы не расстраивать невесту-дочь. Однако организм не выдержал и дал сбой, с приступом его увезли в больницу.

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«Дом-2»звездная свадьбаМарина АфрикантоваРоман Капаклышоу "Дом 2"

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Свадьба для себя: Африкантова и Капаклы не стали знакомить родителей
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