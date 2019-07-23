ЗВЕЗДЫ

Хилькевич рассказала о преимуществах отдыха без детей

Актриса вместе с мужем наслаждается коротким отпуском в Испании.

Хилькевич рассказала о преимуществах отдыха без детей
Анна Хилькевич / global look press

Лето и сезон отпусков в самом разгаре, поэтому звезды российского шоу-бизнеса не упускают момента, чтобы отправиться в одну из теплых стран, пока в Москве погода совсем не радует.

Анна Хилькевич вместе с мужем несколько дней назад улетела в солнечную Испанию. При этом короткий отпуск пара решила устроить себе без детей.

На своей странице в соцсети Instagram звезда сериала «Универ. Новая общага» решила рассказать подписчикам о преимуществах отдыха без своих дочерей. Так, супруги отправилась на отдых налегке, они ничего не планировали, а просто действовали по ситуации. Даже вещей Анна и Артур решили брать совсем немного.

«С детьми вечно куда-то опаздываешь, бежишь, режим, который нужно соблюдать, миллиард сумок и чемоданов. Поэтому в этот раз мы просто расслабились», — написала Хилькевич.

В следующий раз артистка пообещала взять еще меньше вещей — только один рюкзак и палатки для ночевки.

Недавно 32-летняя актриса, остановившаяся с мужем на тусовочной Ибице, призналась, что уже стара для шумных вечеринок. Кроме того, она обнаружила несколько значимых минусов на острове.

Напомним, Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова летом 2015 года. В декабре того же года у них родилась дочь Арианна, а в 2018-м на свет появилась маленькая Маша.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна Хилькевичдетииспанияотдыхфото Анна Хилькевич

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Хилькевич рассказала о преимуществах отдыха без детей
Интересно?
Поделись с друзьями: