Хилькевич рассказала о преимуществах отдыха без детей

Лето и сезон отпусков в самом разгаре, поэтому звезды российского шоу-бизнеса не упускают момента, чтобы отправиться в одну из теплых стран, пока в Москве погода совсем не радует.

Анна Хилькевич вместе с мужем несколько дней назад улетела в солнечную Испанию. При этом короткий отпуск пара решила устроить себе без детей.

На своей странице в соцсети Instagram звезда сериала «Универ. Новая общага» решила рассказать подписчикам о преимуществах отдыха без своих дочерей. Так, супруги отправилась на отдых налегке, они ничего не планировали, а просто действовали по ситуации. Даже вещей Анна и Артур решили брать совсем немного.

«С детьми вечно куда-то опаздываешь, бежишь, режим, который нужно соблюдать, миллиард сумок и чемоданов. Поэтому в этот раз мы просто расслабились», — написала Хилькевич.

В следующий раз артистка пообещала взять еще меньше вещей — только один рюкзак и палатки для ночевки.

Недавно 32-летняя актриса, остановившаяся с мужем на тусовочной Ибице, призналась, что уже стара для шумных вечеринок. Кроме того, она обнаружила несколько значимых минусов на острове.

Напомним, Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова летом 2015 года. В декабре того же года у них родилась дочь Арианна, а в 2018-м на свет появилась маленькая Маша.