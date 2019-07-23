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Королевский биограф посчитал, что Маркл стала циничной из-за родителей

Эндрю Мортон сделал вывод, что герцогиня с детства привыкла прятать свои настоящие эмоции.

Королевский биограф посчитал, что Маркл стала циничной из-за родителей
Меган Маркл навсегда изменилась после развода родителей Фото: Eastnews

Меган Маркл прекрасно держится на публике. Она ослепительно улыбается так, что каждому кажется, что герцогиня сейчас смотрит именно на него. Герцогиня машет поклонникам, принимает идеальные позы для папарацци и никто не может знать, что она сейчас чувствует на самом деле.

Критики и поклонники супруги принца Гарри сходятся в одном: умение держать себя — побочный продукт актерской карьеры Меган. Однако с ними готов не согласиться королевский биограф Эндрю Мортон. Эксперт полагает, что Меган навсегда изменилась с момента развода родителей.

Меган Маркл. Фото
Меган Маркл научилась скрывать настоящие эмоции еще в детстве. Фото: Eastnews

По словам обозревателя, развод, последующая разлука с отцом всегда губительны для детей, в каком бы возрасте они не находились. К тому же отец Меган, Томас Маркл, повел себя не лучшим образом — он скандалил с ее матерью, надолго пропадал, забывал поздравить дочь с праздниками.

«Очень скоро она поняла, что ей нужно стать искусным дипломатом, чтобы раз за разом добиваться своего, выступая посредником между противоборствующими сторонами. Такое отношение родителей сделало Мег циничной, она навсегда научилась прятать свои истинные эмоции», — приводит слова биографа Express.

Он утверждает, что однажды беседовал с подругой Меган, которая предпочла остаться анонимной. Она отметила, что герцогиня остается внешне спокойной в любой ситуации и любой ценой.

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Королевский биограф посчитал, что Маркл стала циничной из-за родителей
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