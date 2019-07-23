Принцесса Беатрис не может избавиться от давления матери

О детях младшего сына королевы Елизаветы, принце Эндрю, известно немногое. Эта ветвь венценосной семьи предпочитает вести жизнь вдали от королевского двора, отказавшись от содержания и ведя обычный образ жизни.
Не так давно стало известно, что старшая дочь принца собирается замуж за итальянского предпринимателя и уже готовится к свадьбе. Не исключено, что после бракосочетания пара захочет покинуть Лондон, а то и вовсе Великобританию. Но выяснилось, что мать принцессы, Сара Фергюсон имела на дочь совсем другие планы.
Как сообщает Express со ссылкой на источник, герцогиня Йоркская назвала старшую дочь в честь дочери королевы Виктории. Принцесса Беатрис провела всю жизнь рядом с матерью и посвятила 30 лет редактированию сотен томов ее мемуаров после ее смерти.
Инсайдер утверждает, что Сара, еще находясь в браке с принцем Эндрю, мечтала походить на королеву Викторию и рассчитывала, что дочь поможет ей с этим.
«Она тоже пишет мемуары и всерьез рассчитывает, что Беатрис положит жизнь на то, чтобы добиться для матери славы и известности», — заявил он.