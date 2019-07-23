ЗВЕЗДЫ

Принцесса Беатрис не может избавиться от давления матери

Сара Фергюсон возложила массу ожиданий на старшую дочь, как и рассчитывает на ее определенную роль при королевском дворе.

Принцесса Беатрис не может избавиться от давления матери
Принцесса Беатрис испытывает давление со стороны матери Фото: Globallookpress.com

О детях младшего сына королевы Елизаветы, принце Эндрю, известно немногое. Эта ветвь венценосной семьи предпочитает вести жизнь вдали от королевского двора, отказавшись от содержания и ведя обычный образ жизни.

Не так давно стало известно, что старшая дочь принца собирается замуж за итальянского предпринимателя и уже готовится к свадьбе. Не исключено, что после бракосочетания пара захочет покинуть Лондон, а то и вовсе Великобританию. Но выяснилось, что мать принцессы, Сара Фергюсон имела на дочь совсем другие планы.

Как сообщает Express со ссылкой на источник, герцогиня Йоркская назвала старшую дочь в честь дочери королевы Виктории. Принцесса Беатрис провела всю жизнь рядом с матерью и посвятила 30 лет редактированию сотен томов ее мемуаров после ее смерти.

Инсайдер утверждает, что Сара, еще находясь в браке с принцем Эндрю, мечтала походить на королеву Викторию и рассчитывала, что дочь поможет ей с этим.

«Она тоже пишет мемуары и всерьез рассчитывает, что Беатрис положит жизнь на то, чтобы добиться для матери славы и известности», — заявил он.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяКоролева Елизавета IIпринц Эндрюпринцесса БеатрисСара Фергюсон

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Принцесса Беатрис не может избавиться от давления матери
Интересно?
Поделись с друзьями: