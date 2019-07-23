Елизавета II благодушно отметила новое увлечение Меган Маркл

О Меган Маркл ходит столько слухов и сплетен, что в их хитросплетении немудрено заблудиться. Осложняется это еще и тем фактом, что члены августейшего семейства крайне редко что-то комментируют и уж конечно не опускаются до того, чтобы опровергать чужие домыслы.

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Поговаривали, что королева Елизавета невзлюбила жену принца Гарри. Причины просты: слишком богатое прошлое, простое происхождение, стремление работать на публику. На фотографиях Меган рядом с ее величеством всегда выглядит немного испуганной и скованной, хотя, как бывшая актриса она могла бы изобразить любые эмоции.

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Но неожиданно стало известно, что герцогиня придумала, как расположить к себе бабушку мужа. Источник в поместье Фрогмор рассказал Express, что королева одобрила якобы внезапный интерес Меган к старинной британской игре «боулз».

Боулз или игра в шары — древняя английская игра на свежем воздухе. В настоящее время она сильно устарела и считается в большей степени развлечением для пенсионеров. Не так давно герцогиня увидела из окна своего особняка эту игру и очень заинтересовалась ей.

Источник уверен, что Меган все подстроила и специально познакомилась с членами команды, чтобы эта история получила широкую огласку.

«Она не могла не знать о боулз, это смешно. Но теперь все выглядит так, как будто она искренне заинтересована британскими традициями», — заявил инсайдер.

По его словам, королева в юности сама любила эту игру, не упускала случая погонять шары и леди Диана, так что ее величество всецело одобряет желание Меган возродить старинное развлечение.