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Баста написал жене поздравление в виде признания в любви

Елене Вакуленко исполнилось 39 лет.

Баста написал жене поздравление в виде признания в любви
Баста с женой Еленой Вакуленко/instagram.com/elena_pinskayavakulenko_/

В честь 39-летия своей жены Елены Вакуленко Баста, он же Ноггано, а в обычной жизни Василий Вакуленко, написал трепетный пост у себя в блоге. «С днем рождения! Люблю тебя! Ты — моя семья, моя жизнь, мое счастье».

Василий и Елена поженились 10 лет назад, познакомились еще раньше. Это произошло в баре, девушка увидела знакомого артиста и сама подошла к нему. Как итог — пара до сих пор сохраняет теплые трепетные чувства.

В 2009 году на свет появилась их первая дочь — Мария, а через 4 года — Василиса. С самого начала их союзу прочили короткий век, поскольку Баста — из простых ребят, а Елена была ярким представителем «золотой молодежи». Но они плевали на мнение окружающих и шли своим путем. Девушка признавалась, что жить вместе при гастрольном графике мужа очень сложно, несколько раз она даже пыталась уйти от супруга. Но что-то ее всегда останавливало, наверное, любовь, которая постепенно переросла в женскую мудрость.

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Баста написал жене поздравление в виде признания в любви
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