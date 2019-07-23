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Дядя принца Чарльза мог не допустить его свадьбы с Дианой

У лорда Маунтбэттена были свои соображения на этот счет.

Дядя принца Чарльза мог не допустить его свадьбы с Дианой
Принц Чарльз и леди Диана могли никогда не узнать друг друга Фото: Globallookpress.com

Принц Чарльз и леди Диана в 1981 году на своей свадьбе смотрелись красивыми и счастливыми. Всех потрясло невероятное платье-безе Дианы с огромным шлейфом в восемь метров, как и ее обаяние и умение естественно держаться на публике.

Но затем красивая картинка сменилась, на свет вышли некрасивые подробности измен принца Чарльза, ссоры, а затем и развод. Но, оказывается, все с самого начала могло быть совершенно иначе.

Королевский биограф Пенни Юнор, слова которого приводит Express, утверждает, что если бы дядя Чарльза лорд Луис Маунтбэттен был жив, он не допустил бы брака принца с Дианой Спенсер. Безусловно, она была идеальной кандидатурой для него — чистая, невинная и, к тому же, аристократка, но дядя, по мнению эксперта, всегда был на стороне Чарльза и не заставил бы его жениться против воли.

Биограф даже утверждает, что в свое время дядя дал юному герцогу совет: «Нужно иметь как можно больше связей в юности. Только так можно отличить настоящие цветы от сорняков».

Юнор полагает, что лорд Маунтбэттен не позволил бы Ее Величеству давить на сына, и тогда он бы заключил брак с Камиллой и не испортил жизнь принцессе Диане.

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Дядя принца Чарльза мог не допустить его свадьбы с Дианой
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